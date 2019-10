Deutschlands bekanntester Mittelständler Die große Wolfgang-Grupp-Show

Auch Politiker sind an diesem Tag nach Burladingen gereist. Allen voran der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Wolfgang Grupp für seine „exzellente, nachhaltige Wertarbeit“ preist und ihm das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verleiht. „Solchen Unternehmergeist braucht die gesamte Republik.“ CSU-Bundesentwicklungsminister Gerd Müller bekennt: „Ich trage Trigema auf meiner Haut. Unterwäsche von Trigema.“ Mit diesem Bekenntnis hat er es am vergangenen Freitag sogar in die ZDF-Satiresendung „Heute Show“ geschafft, die eine Fotomontage des Ministers mit Trigema-Affen und Trigema-Logo zeigte – der Marke hat es sicher nicht geschadet. Auch der scheidende EU-Kommissar Günther Oettinger, ein Amtsvorgänger Kretschmanns, ist gekommen. Er lobt Grupp so: „Er ist exzellent – und ein bisschen exzentrisch.“