Die Zukunft von Hakle nach der Insolvenz „Wir haben ihm noch die hübscheste Mütze aufgesetzt“

Was machen Sie dann später mit Ihrer Produktion?

Wir werden weiter Hygienepapiere herstellen. Wir bleiben ein eigenständiges Unternehmen, das hier in Deutschland, in Düsseldorf, mit 200 Mitarbeitern produziert. Wir sitzen an sehr interessanten Projekten. Wir haben das Graspapier als erste entwickelt und in den Markt gebracht. Wir arbeiten auch mit der TU München und dem Fraunhofer-Institut an einem Projekt namens Inka, wo wir Kaffeesatz aus der Lebensmittelindustrie zur Tissue-Produktion nutzen, um den Zellstoffanteil zu senken. Mit dieser Innovation wollen wir uns in Zukunft am Markt platzieren. Wir werden hier am Standort auch weiter investieren, um uns noch wettbewerbsfähiger aufzustellen.