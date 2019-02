dm-Gründer Götz Werner Mit „spinnerten Ideen“ zum Drogeriemarkt-König

Götz Werner ist auch sonst ein etwas anderer Unternehmer. Seit vielen Jahren ist er als unermüdlicher Vorkämpfer für das bedingungslose Grundeinkommen unterwegs. Das „Einkommen für alle“ - so der Titel seines Buches - hat für ihn etwas mit der Würde des Menschen zu tun. „Angesichts des Überflusses, in dem wir leben, müssen wir unverzüglich handeln und unseren Sozialstaat so gestalten, dass jeder menschenwürdig leben kann.“ Altersarmut findet er schlimm: „Das ist grober Undank, denn unser Wohlstand wurzelt in der Leistungsbereitschaft früherer Generationen.“



Nach Hunderten von Vorträgen, Diskussionen und Interviews freut sich Werner über die Dynamik, die das Thema entwickelt hat. „Das bedingungslose Grundeinkommen wird gesellschaftlich breit diskutiert.“ Parteien setzen sich damit auseinander, an Hochschulen wird dazu geforscht. „Früher oder später führt kein Weg daran vorbei.“ Er ist überzeugt: „Das bedingungslose Grundeinkommen liefert Lösungen für viele Herausforderungen, bei denen wir heute nicht weiterkommen.“