Drogeriemarkt dm tritt auf der Stelle

Im neuen Geschäftsjahr will dm wieder rund 70 neue Filialen in Deutschland eröffnen. In etwa so viele wie im Jahr zuvor. Und wie im Jahr davor. Ob das im Wettbewerb mit der Konkurrenz genügen wird, ist fraglich. Steigendes Wachstum erhofft sich dm in Deutschland auch im neuen Geschäftsjahr nur in kleinem Ausmaß, in etwa wieder rund drei Prozent. Bei einem Marktanteil von rund 24 Prozent ist das eigentlich zufriedenstellend. Aber dm muss aufpassen: Mittlerweile ist Rossmann der größte deutsche Drogeriemarkt, wenn es nach der Filialzahl geht und damit präsenter in den Städten. Außerdem investiert Rossmann konsequent in einen moderneren Umbau vieler dieser Filialen. Und in den eigenen Onlineshop. Denn Konkurrenz kommt dort auch von Amazon und Zalando.