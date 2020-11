Klingt alles ein bisschen nach „Business as usual“.

So ist es natürlich nicht. Das Wachstum in diesem Jahr ist schon besonders stark. Aber natürlich merken wir einen Corona-Effekt. Wir sind eine Technologiefirma – kein Händler. Wir schauen uns permanent Daten an und identifizieren Nachfragepeaks, um dort das Angebot zu optimieren. Diese Arbeit ist während der Pandemie nochmal deutlich intensiver geworden.



In welchen Produktkategorien sehen Sie gerade „Nachfragepeaks“?

Im zweiten Quartal waren es Masken und generell Gesundheitsprodukte. Auch Cocooning boomte: Möbel oder Elektronik für ein schönes Zuhause. Im Sommer haben wir dann einen Boost bei Swimming Pools gesehen. Die wurden teilweise echt knapp – und sind immer noch gefragt. Zeitweise hatten wir nicht – wie sonst üblich – tausende Pools im Angebot. Sondern auch mal nur fünfzig. Dann konnten wir mit der globalen Vernetzung nachhelfen: In Italien waren noch viele Pools verfügbar, die wir dann in das Angebot bei ebay.de eingebunden haben. „Ausverkauft“ gab es bei uns nicht.