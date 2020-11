Onlinehandel Darf’s noch ein bisschen mehr Boom sein?

Illusionen macht er sich nicht. Und denkt auch an andere Unternehmen, die sich so etwas gerade nicht erlauben können. „Wir haben wirklich Glück, in dieser Branche zu arbeiten“, sagt Noël. Da werden ihm viele Händler zustimmen: Ebay und Zalando erhöhten zuletzt ihre Prognosen für das laufende Jahr. Amazon übertraf mit den jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen bei Weitem. Der Aktienkurs von Ebay ist seit Anfang April um mehr als 55 Prozent gestiegen, Zalando-Papiere legte sogar um 135 Prozent zu. Selbst kleinere Händler berichten von „Rekordumsätzen“ und „starkem Wachstum“. Wie lange der Boom noch anhält, weiß keiner von ihnen. Nur so viel ist sicher: Eine Impfstoffzulassung und die mögliche Rückkehr zum normalen Leben bedrohen das beachtliche Wachstum. Umso größer ist die Bedeutung des nun beginnenden Weihnachtsgeschäfts. Am 23. November startet für gewöhnlich die „Black Week“ mit ihrem Höhepunkt am „Black Friday“. Am 30. November folgt der „Cyber Monday“. Rekordverdächtige Umsätze sollen her.



Und genau die prognostizieren schon jetzt gleich mehrere Umfragen unter deutschen Konsumenten. Das Marktforschungsunternehmen YouGov etwa hat im Auftrag des Zahlungsdienstleisters Klarna mehr als 2000 Personen in Deutschland zu ihrem Einkaufsverhalten am Black Friday und in der Black Week befragt. Die Ergebnisse der Umfrage liegen der WirtschaftsWoche exklusiv und vorab vor. Deutlich mehr als ein Drittel der deutschen Konsumenten denkt demnach darüber nach, am Black Friday etwas zu kaufen. Im Schnitt planen die Deutschen 219 Euro für die Shoppingjagd ein. In der nachfolgenden Grafik sehen Sie, wie viel die Bewohner der 16 Bundesländer ausgeben wollen: