Eingeschränkter Flugplan: Die Lufthansa plant deutlich mehr Flüge ab Juni

Das Interesse der Kunden an Flugreisen wachse, da Restriktionen und Beschränkungen in den Bundesländern sowie Einreiseregeln anderer Länder in Europa gelockert würden. So sind Sylt, Mallorca und Kreta wieder im Programm. Die Kunden müssten allerdings die jeweiligen Einreise- und Quarantänevorschriften der Reiseziele beachten und im Flugzeug eine Mundschutzmaske tragen.