Essenslieferdienst : Delivery Hero verkauft Balkan-Geschäft an Glovo

Delivery Hero ist in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika aktiv. In Kürze will das Unternehmen, das neben Restaurantlieferungen verstärkt auch auf die Auslieferung von Lebensmitteln setzt, wieder nach Deutschland zurückkehren und dürfte dafür angesichts der Konkurrenz durch den Lieferando-Eigner Just East Takeaway.com und Uber Eats viel Geld in die Hand nehmen müssen. Ähnlich wie Glovo setzt Delivery Hero nicht mehr nur auf Lieferungen von Restaurantessen sondern bringt auch Lebensmittel und Haushaltswaren zu den Kunden.