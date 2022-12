Exporte nach Deutschland Ukraine liefert mehr Sonnenblumenöl als vor dem Krieg

So sei über die sogenannten EU-Solidaritätskorridore ein großer Teil der Agrarexporte auf alternative Routen wie Straßen, Schienen und Flusshäfen etwa an der Donau verlagert worden, sagt ein Sprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. „Dadurch gelangt nun ein größerer Teil der ukrainischen Agrarexporte in die EU und auch nach Deutschland, von wo aus sie dann den Weltmarkt erreichen.“ Diese Lieferungen würden sich in der deutschen Außenhandelsstatistik niederschlagen, auch wenn sie letztlich einen anderen Bestimmungsort haben.