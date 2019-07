Fluggesellschaft: British Airways nimmt Flüge nach Kairo wieder auf

In Ägypten blieb Unmut über die Unterbrechungen. „British Airways hat uns nicht über irgendwelche Hinweise zu Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Kairo informiert“, hieß es aus Flughafenkreisen in Kairo. Der stellvertretende Vorsitzende der Fluggesellschaft Egyptair hatte die Unterbrechung laut einem Bericht der Zeitung „Asharq Al-Awsat“ zudem als „vollkommen unerwartet“ und „unlogisch“ kritisiert.