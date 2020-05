Fluggesellschaft: Lufthansa will im Juni deutlich mehr Flüge anbieten

„Menschen wollen und können wieder reisen, ob in den Urlaub oder aus geschäftlichen Gründen. Wir bauen deshalb unser Angebot auch in den nächsten Monaten Schritt für Schritt weiter aus“, erklärte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister. Die Kunden sollten bei der Reiseplanung aktuelle Einreise- und Quarantänevorschriften beachten. An Bord gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes; außerdem ist das Catering-Angebot vorerst eingeschränkt, um die Ansteckungsgefahr zu mindern.