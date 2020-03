Geschlossene Läden wegen Corona „Amazon wird Kerngewinner der Ladenschließungen sein“

Zwar überschlagen sich die Meldungen über das Coronavirus Tag für Tag. Doch „irgendwann wird diese Krise vorbei sein – dann können sich langfristige Verschiebungen zeigen: Kundinnen und Kunden, die jetzt Gefallen am Onlinehandel finden, werden womöglich auch langfristig ihr Konsumverhalten ändern.“ Auch Jörg Funder geht von langfristigen Verschiebungen aus: Das Verhalten, das die Kunden online derzeit lernen, „wird auch über die Krise hinaus Bestand haben – davon gehen wir aus.“



Gerade der Online-Lebensmittelhandel macht bei der Angst der Konsumenten vor leergehamsterten Regalen im Supermarkt derzeit gute Geschäfte. Allerdings: „Der Online-Lebensmittelhandel wird eine Nische bleiben, die steigenden Nutzerzahlen in Zeiten der Krise sind nicht der Dammbruch“, schätzt Funder. Doch was passiert bei den übrigen Onlinehändlern, wenn die Nachfrage bei der Angst vor dem Coronavirus und dem extrem verringerten Angebot in den Städten nun stark steigt? „Die großen Onlinehändler wie Amazon könnten die Nachfrage mit ihren riesigen und teilweise automatisierten Logistikzentren gut abfangen. Vielleicht ohne Lieferungen innerhalb eines Tages, aber eine große Herausforderung sollte das nicht darstellen“, sagt Funder.