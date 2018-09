Hardware-Offensive Mit diesen Produkten will Amazon die Konkurrenz abhängen

Wie immer ließ sich Limp allerdings bei der Zahl der verkauften Geräte nicht in die Karten schauen. „Der Echo Dot ist der bestverkaufte Lautsprecher der Welt“, behauptet der Amazon Hardwarechef.

Klar ist: Die Skepsis, dass Kunden die virtuellen Assistenten als Eindringlinge in ihre Privatsphäre ablehnen, sie gar als modernen Big Brother empfinden, hat sich bislang nicht bewahrheitet. In diesem Jahr hat sich die Zahl der Alexa-fähigen Geräte von 4000 auf 20.000 mehr als verfünffacht, verfügbar in 180 Ländern. Darunter sind nicht nur Lautsprecher, etwa von Sonos oder Bose oder Heizungssteuerungen von Honeywell – sondern mehr und mehr Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Waschmaschinen und Mikrowellen. 3500 Marken unterstützen laut Limp derzeit Alexa.