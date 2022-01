Innovative Schuhtechnik Wie True Motion Adidas angreifen will

Videoanruf bei Kriwet und Arens, die ihre Geschichte von vorne erzählen. Gegründet haben die drei 2018. Sie wollten nach teils langen Karrieren noch einmal etwas Anderes machen. Kriwet war einer der führenden Laufschuhexperten in den Diensten großer Konzerne. 25 Jahre war er im Geschäft und schon damals immer an seiner Seite als Berater und Freund: Gert-Peter Brüggemann. Der ehemalige Leiter des biomechanischen Instituts der Sporthochschule Köln gilt in Laufschuhkreisen als so etwas wie der Papst des Schuhdesigns, war an unzähligen Erfolgsschuhen der großen Hersteller beteiligt. Als Kriwet 2017 kündigte, wollten beide etwas Neues starten und fanden mit Arens einen Mann fürs Finanzielle.