Jahreszahlen: Lufthansa macht Rekordgewinn – die Bilanz in der Blitzanalyse

Zum anderen steigt der Wettbewerb, der Druck auf die Durchschnittserlöse pro Passagier bleibt hoch. Auch wenn Lufthansa über den Kauf von Air Berlin-Vermögenswerten die eigene Marktposition in Deutschland stärken konnte, so drängen doch auch Billig-Anbieter wie Easyjet oder Ryanair verstärkt in die Lücken, die die einst zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft hinterlassen hat.