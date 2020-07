Kahlschlag bei Esprit Immer mehr Modefirmen kämpfen ums Überleben

Schon vor Galeria Karstadt Kaufhof hatten sich Ende März außerdem mehrere Tochtergesellschaften von Esprit in ein Schutzschirmverfahren gerettet. Der Modekonzern kündigte am Mittwoch an, im Zuge seiner Neuausrichtung rund die Hälfte seiner Filialen in Deutschland schließen zu wollen - insgesamt rund 50 Geschäfte. Rund 1100 Stellen in den Läden und der Verwaltung sollen wegfallen.



Auch der Taschenhersteller Picard suchte Rettung im Schutzschirmverfahren. Geschäftsführer Georg Picard sagte dem Branchenfachblatt „Textilwirtschaft“ mit Blick auf die Coronakrise: „Es ist das Heftigste, das ich jemals erlebt habe. ... Das kam wie ein Überfall.“ Die größte Schwachstelle des Unternehmens sei jedoch der hohe Umsatzanteil von Galeria Karstadt Kaufhof gewesen. In den vergangenen fünf Jahren seien 30 bis 40 Prozent des Picard-Geschäftes über den Warenhausriesen gelaufen. „Damit haben wir uns zu abhängig von einem Unternehmen gemacht.“