Karstadt-Kaufhof-Fusion: „Kein anderes Geschäftsmodell ist so kompliziert“

Doch bis der neue Name wirklich die Warenhäuser dominiert, wird wohl ohnehin noch einige Zeit vergehen. Vorläufig ist das neue Logo nur in den Schaufenstern und auf einigen Schautafeln in den Verkaufsetagen zu finden. Die großen Neonreklamen an den Häusern zeigen dagegen noch die alten Firmenlogos. Und daran wird sich wohl auch so schnell nichts ändern. Denn sie sollen - um Kosten zu sparen - nur Schritt für Schritt ausgetauscht werden, wenn echter Bedarf besteht. In vielen Innenstädten werden die alt vertrauten Leuchtreklamen von Karstadt und Kaufhof also wohl noch einige Zeit zu sehen sein.