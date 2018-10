Kriselnde Airline Italienische Bahn erwägt Übernahme von Alitalia

Die italienische Regierung hatte Mitte Oktober erklärt, sie wolle einen Anteil von rund 15 Prozent an der Fluggesellschaft behalten. Alitalia steht unter staatlicher Sonderverwaltung, nachdem die Beschäftigten im vorigen Jahr einen Rettungsplan abgelehnt hatten. Zudem stellte der Staat ein Überbrückungsdarlehen über 900 Millionen Euro zur Verfügung und sucht einen Käufer. Die dafür gesetzte Frist läuft bis zum 31. Oktober. Lufthansa und die Billigflieger Easyjet und Wizz Air hatten Interesse zumindest an Teilen von Alitalia bekundet. Die Deutschen hatten mehrfach erklärt, nur an einer sanierten neuen Alitalia mit deutlich weniger Personal interessiert zu sein, um ihre Marktposition am wichtigen Markt Italien zu stärken.