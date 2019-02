 Landwirtschaft: Trockener Sommer – Kartoffelernte um fast ein Viertel gesunken

WiesbadenDeutschlands Landwirte haben wegen des sehr trockenen Sommers 2018 so wenige Kartoffeln geerntet wie seit der Wiedervereinigung nicht. Die Menge sank im Vergleich zum Vorjahr um nahezu ein Viertel auf 8,9 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.