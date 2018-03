Laudamotion: Condor soll den Niki-Neustart ermöglichen

Lauda hatte nach einem verrückten Bieterwettkampf vor einigen Wochen wesentliche Vermögenswerte von Niki übernommen. Er hatte Niki einst gegründet, dann aber an Air Berlin verkauft. Nach der Insolvenz von Air Berlin wollte zunächst Lufthansa Niki erwerben, scheiterte aber an kartellrechtlichen Bedenken in Brüssel. In der Folge musste auch Niki selbst Insolvenz anmelden. Dann sollte die britisch-spanische Airline-Holding IAG den Zuschlag bekommen. Doch es entbrannte zwischen Deutschland und Österreich ein Streit um die Zuständigkeit für die Insolvenz von Niki, die ihren Sitz in Österreich hat. An dessen Ende entschieden die Gläubiger in Österreich, dass Niki an Lauda gehen soll.