Laudamotion: Jets von Niki Lauda fliegen für Eurowings

FrankfurtUnmittelbar vor Beginn des Sommerflugplans hat sich der Lufthansa-Konzern mit dem österreichischen Luftfahrtunternehmer Niki Lauda geeinigt. Dessen neue Fluggesellschaft Laudamotion werde acht Jets samt Besatzungen an die Lufthansa-Tochter Eurowings vermieten, wie eine Lauda-Sprecherin am Freitag bestätigte. Zuvor hatte das Fachblatt „fvw“ über die Vereinbarung berichtet, die bereits am Wochenende in Kraft treten soll.