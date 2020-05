Luftfahrt Airline von Richard Branson streicht mehr als 3100 Jobs

Die Gespräche mit der Regierung um Unterstützung gingen weiter, teilte der Geschäftsführer von Virgin Atlantic, Shai Weiss, am Dienstag mit. „Wir haben seit unserem ersten Flug vor 36 Jahren viele Stürme überstanden, aber keiner war so verheerend wie (die Krankheit) Covid-19 und der Verlust (...) der Existenzgrundlage für so viele.“