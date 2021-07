Luftfahrt: Lufthansa befürchtet Milliarden-Belastung durch Kerosinsteuer

Die schärferen Klimaschutzregeln für Airlines könnten die Lufthansa nach eigener Einschätzung viel Geld kosten. Allein die erwartete Kerosinsteuer, welche die EU-Kommission im Rahmen ihres Gesetzespakets zum Klimaschutz „Fit for 55“ am Mittwoch vorschlagen wird, belaufe sich mittelfristig allein auf rund eine Milliarden Euro Kosten für die Lufthansa im Jahr, erklärte der Cheflobbyist des Unternehmens, Kay Lindemann, am Freitag.