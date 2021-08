Luftverkehr: Lufthansa erreicht bis jetzt die Hälfte des Passagiervolumens von 2019

Die Lufthansa erholt sich wie erwartet langsam vom Einbruch der Passagierflüge in der Corona-Krise. Die Airline-Gruppe sei bei 50 Prozent des Passagiervolumens im Vorkrisenjahr 2019 angekommen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Montagabend bei einem Pressegespräch in Frankfurt. „Wir ziehen eine positive Bilanz im Sommer.“