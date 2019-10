Mark Parker und Kevin Plank Das steckt hinter der Chef-Dämmerung bei Nike und Under Armour

Ganz anders die Lage bei Under Armour: Hier gilt es für den neuen Chef Patrick Frisk, die Marke wieder in die Spur zu bringen. Vorgänger Plank, der im Januar den Stuhl freimacht, hatte aus dem Nichts eine lange Zeit stark wachsende Marke gemacht. Mit seiner Idee, Kompressionswäsche für Sportler anzubieten und sich von da aus zur kompletten Ausrüstermarke zu entwickeln, hat Plank sicher Branchengeschichte geschrieben. Doch Plank hat auch viele Fehler gemacht. Angefangen damit, dass er im Überschwang Wettbewerber schmähte – über Adidas, das in den USA gerade durchhing, spottete er, die Deutschen seien sein „dümmster Konkurrent“.



Auf den damaligen Adidas-Chef Herbert Hainer und seine Truppe hatte das durchaus stimulierende Wirkung: Der Dax-Konzern konzentrierte sich fortan auf den US-Markt und hängt den Emporkömmling inzwischen deutlich ab. Selbst Puma ist Planks Geschöpf gefährlich geworden. Denn Under Armour vertraute viel zu lange darauf, mit seinem Fokus auf Leistungssport erfolgreich zu sein. Dabei übersah Plank, dass der Trend sich längst gedreht hatte.

Statt Trikots und Turnschuhe für den Sportplatz kaufen Konsumenten vor allem solche Markenteile, die sie bestenfalls sportlich aussehen lassen. Das Athleisure-Thema hat Under Armour komplett verschlafen. Und schleppt ein weiteres Manko mit sich herum: die Marke ist im Vergleich sehr jung, gerade mal 23 Jahre – Adidas und Puma feierten gerade den 70. Geburtstag. Selbst Nikes Geschichte geht zurück auf das Jahr 1964. Diese lange, wechselhafte Historie füllt bei diesen Marken die Archive – und aus denen holen Designer und Marketingleute regelmäßig mit reichlich Geschichten und Patina beladene Schuhe hervor, die auch beim Lifestyle-Publikum ankommen. Das alles hat Under Armour nicht. Der neue Chef Frisk muss sich also etwas einfallen lassen, wie er dieses Defizit ausgleichen will.