Metro-Tochter unter Druck Der Poker um Real belastet das Geschäft

Nur langsam fügt sich daraus ein Bild zusammen. Als erster Interessent hat jüngst Edeka beim Bundeskartellamt Interesse an einzelnen Standorten angemeldet. Konkret wurde vom Kartellamt die Zahl von 87 Märkten genannt, deren Übernahme die Wettbewerbshüter nun prüfen. Auch weitere Bieter sollen an Redos Angebote abgegeben haben, bisher allerdings ohne Anmeldung. Die Kartellwächter prüfen Übernahmen im deutschen Einzelhandel in der Regel sehr genau, da die Marktkonzentration hoch ist.