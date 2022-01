Online-Händler „Amazon wird uns nie wieder los“: Verdi-Chef Werneke kündigt für 2022 weitere Arbeitskämpfe an

Nach einigen Verbesserungen vor allem für die Beschäftigten in den Lagern konzentriere sich die Gewerkschaft derzeit speziell auch auf die Situation der Fahrerinnen und Fahrer des US-amerikanischen Konzerns in Deutschland. „Vielfach sind sie bei Subunternehmen zu wirklich eklatant schlechten Bedingungen angestellt“, sagte Werneke. „Das fängt bei der Bezahlung an und hört bei Lenkzeiten und Pausenregelungen nicht auf.“