Rewe Group zieht Bilanz Handel hui, Reisen pfui

Im Supermarktgeschäft in Deutschland stiegen die Umsätze der genossenschaftlichen Gruppe demnach um mehr als 12 Prozent auf 26,5 Milliarden Euro. Besonders gut schlugen sich dabei die selbstständigen Rewe-Kaufleute. Ihre Umsätze legten durchschnittlich um mehr als 20 Prozent zu. Auch in anderen europäischen Ländern lief es für die Handelssparte ordentlich. Die Discount-Tochter Penny steigerte ihre Umsätze in Deutschland um 5,4 Prozent auf 8 Milliarden Euro. Im europäischen Ausland stieg der Umsatz von Penny um 8,3 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Auch das Geschäftsfeld Baumarkt mit der Marke Toom steigerte den Umsatz um knapp 20 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.