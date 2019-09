Rügenwalder verbannt Currywurst Mehr Marge dank weniger Fleisch

Dass Unternehmen, die den Markteintritt für fleischlose Wurst verpasst haben, deshalb in Zukunft Wettbewerbsprobleme bekommen könnten, hält Erichiello für ausgeschlossen. Der Markt für Fleischersatzprodukte werde auch in Zukunft ein Nischenmarkt bleiben: „Was und wie wir essen hat sich seit Jahrzehnten kaum verändert. Wenn man in der Kantine fragt, welches Gericht am besten läuft, wird der Koch die Currywurst nennen“. Aus dem Hause Rügenwalder wird diese in Zukunft trotzdem nicht mehr kommen.