Schaustellerpräsident Ritter Weihnachtsmärkte: „Dass die Politiker immer wieder freihändig entscheiden, ist für uns unerträglich“

In Bayern etwa sind die Märkte komplett abgesagt, in anderen nicht. In wieder anderen widersetzen sich manche Kommunen den Vorgaben des Landes.

In Thüringen und Sachsen sind sie verboten worden, in Baden-Württemberg zum Teil: Stuttgart wurde abgeschaltet. In NRW, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind die Märkte mit 2G oder 2G+ offen. Aber mit 2G+ kann man es auch gleich bleiben lassen.