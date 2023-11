Start-ups Warum Hornbach das Badumbau-Start-up Seniovo kauft

Nur vier Wochen später zeigt sich: An Kapital und Vertriebspower für künftiges Wachstum dürfte es Seniovo nicht mehr mangeln. Denn die Baumarktgruppe Hornbach mit Hauptsitz in Bornheim in Rheinland-Pfalz übernimmt das Badumbau-Start-up aus Berlin, wie beide Unternehmen gestern bekannt gaben. Millionen Wohnungen in Deutschland seien nicht altersgerecht – und im Gesundheitswesen herrsche Notstand. „Wenn Menschen länger in ihren Wohnungen bleiben können, hilft das allen. Wir sind der Experte für barrierefreie Badumbauten sowie Produkte und Dienstleistungen rund um die Pflege zuhause“, sagt Kohl. „Gemeinsam mit Hornbach können wir unsere Services nun noch mehr Kunden und Partnern zur Verfügung stellen.“