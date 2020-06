Stephan Fanderl Karstadt-Kaufhof-Chef offenbar vor Abberufung

Über Fanderls Abgang wird schon länger spekuliert – denn der Manager war in der Galeria-Zentrale schon seit einiger Zeit nicht mehr an Bord. Fanderl befinde sich in einer Reha-Maßnahme, erklärt der Konzern seit Wochen. Faktisch hatten mit der Umsetzung eines Schutzschirm-Verfahrens der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz die Macht übernommen. Sie arbeiten an einem Sanierungskonzept für den Handelsriesen, das auch auf die Schließung von Filialen und den Abbau von Arbeitsplätzen abzielt. Bis zu 80 der 172 Kaufhäuser sind vom Aus bedroht, endgültige Entscheidungen gibt es aber noch nicht, hatten sie gesagt.