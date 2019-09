True Fruits „Die Werbebranche müsste über solch ein Unternehmen jubeln“

Das bleibt zu hoffen. Denn was für ein Klima in den Kommentarspalten von True Fruits und anderen Foren in den oft asozialen Medien herrscht, wo sich auch Fans der Marke äußern, mit denen Sie sicher nicht gern ein Bier trinken würden, zeigt gerade das Berliner Landgericht. Nach einem aktuellen Urteil muss sich die Politikerin Renate Künast dort heftigste Beschimpfungen gefallen lassen. Worte wie „Stück Scheiße“ seien „keine Diffamierung der Person der Antragstellerin und damit keine Beleidigungen“ – welche Wirkung hat ein solches Urteil auf das Verhalten in diesen Foren?

Ich fürchte gar keins. Die machen da jetzt munter genauso weiter, denn jetzt werden sie ja sogar noch von Juristen bestärkt. Dieser Richter lebt offenbar in seiner ganz eigenen Welt. Aber das letzte Wort ist da sicher noch nicht gesprochen. Grundsätzlich ist es aber so, dass sich Hater im Netz wohl nie werden vermeiden lassen.