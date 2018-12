Unbestellte Pakete und mehr Wie Händler versuchen, Amazon zu manipulieren

An welche anderen Maschen denken Sie?

Einige Händler listen ihre Produkte zum Beispiel in Unterkategorien von Amazon, wo die Nachfrage vergleichsweise gering ist. Da ist es einfacher, das beliebte Bestseller-Abzeichen zu erhalten, wenn man es auf den ersten Verkaufsrang in dieser Kategorie schafft. Deshalb sieht man zum Beispiel gelegentlich Handyhüllen in der Kategorie „Wohnlandschaften“. Deutlich schwerwiegender ist allerdings die Manipulation von Bewertungen – mithilfe von sogenannten Produkttestern. Früher haben diese Tester von Händlern einfach ein Produkt erhalten, das sie behalten durften und haben dafür eine gute Bewertung auf der Produktseite hinterlassen. Eine Fünf-Sterne-Bewertung, versteht sich.