Wird die Schublade tatsächlich geliefert? Drei Wochen vor der Lieferung der großen Ladung wurde der erste Schwung an Teilen schon geliefert (also mehrere Tage einplanen). Allerdings: Lieferung an die falsche Adresse – die abweichende Rechnungsadresse. Leider ließ sich die nämlich nicht mehr so einfach korrigieren.

„Das lässt das System nicht mehr zu. Das müssen Sie am Telefon machen.“ Und selbst das hat nicht funktioniert.

Jetzt müssen wir den ersten Schwung selber an die richtige Adresse transportieren. Eine Neubestellung an die richtige Adresse wäre zu heikel. Was, wenn die Sachen bis dahin wieder ausverkauft ist? Neinnein, den ersten Teilehaufen geben wir nicht mehr her. Und wenn das Geraffel das einzige ist, was uns an Küche bleibt. Denn noch ist nichts fertig aufgebaut. Und auch das soll Ikea für uns erledigen. Hat das aber outgesourct. Jetzt haben wir die Abstimmung mit dem Dienstleister auch noch an der Backe – Themen Steckdosen, Starkstromkabel, Dübel. Und rennen dem Lieferanten mit der korrigierten Adresse hinter-her.