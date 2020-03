„Wir haben auch noch Toilettenpapier“ Unverpackt-Läden gestärkt in der Coronakrise

Kommen den überhaupt noch viele Kunden?

Einen Einbruch an Kunden, weil so mancher aus hygienischen Gründen jetzt womöglich lieber in einem klassischen Supermarkt kauft, können wir nicht verzeichnen. Im Gegenteil! Die meisten Unverpackt-Läden verzeichnen sogar einen enormen Zuwachs an Neukunden. Und denen können wir auch unser gesamtes Sortiment anbieten, denn wir haben in sämtlichen Unverpackt-Läden auch alle noch Toilettenpapier, Mehl, Haferflocken, Nudeln und Seifen – und dass, trotz der Mehrkunden – und der Hamsterkäufe, die es auch bei uns gibt.