Zahlen fürs erste Halbjahr 2019 Rewe und Edeka wachsen deutlich, Aldi und Lidl nur schwach

Ob sich ihr Siegeszug in den kommenden Jahren fortsetzt, bleibt jedoch abzuwarten. Denn die Wirtschaftslage trübt sich ein. Zudem holen die Discounter auf. Aldi und Lidl etwa geben Milliardenbeträge aus, um ihre Läden zu modernisieren und sich den höherwertigeren Supermärkten optisch anzupassen. Auch die Sortimente wurden ausgebaut, besonders in Frischeabteilungen und Convenience-Bereichen trumpfen die Billigheimer inzwischen auf. Gleichzeitig setzen sie weiter auf einen gnadenlosen Preiskampf. Sollten in den kommenden Jahren die Arbeitslosenzahlen wieder steigen und mehr Konsumenten auf ihr Budget achten müssen, dürfte sich auch schnell ein Comeback der Discounter abzeichnen.