Abgasnorm Umstellung auf WLTP-Abgasnorm lässt VW-Absatz spürbar sinken

„Die Entwicklung im September war ein Dämpfer“, räumte Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann ein. Das habe Volkswagen allerdings nach den Rekorden im Sommer vorausgesehen. Im Oktober werde sich die WLTP-Umstellung noch auswirken, bis zum Jahresende werde die Umstellung so gut wie abgeschlossen sein. „Wir setzen ab November in Europa zur Jahresendrallye an“, kündigte Stackmann an. Der neue Abgas-Prüfstandard gilt seit dem 1. September.