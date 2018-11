Angeschlagener Modekonzern Bei Gerry Weber droht ein Job-Kahlschlag

Der Modefirma machen seit geraumer Zeit Umsatzrückgänge zu schaffen. Der Wert der Gerry-Weber-Aktie hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als halbiert. Mitte Oktober hatte das Modeunternehmen aus dem westfälischen Halle mit den Kernmarken Gerry Weber, Hallhuber, Samoon und Taifun bereits einen verschärften Sanierungskurs mit einem massiven Stellenabbau angekündigt. Noch beschäftigt der Modeanbieter rund 6500 Mitarbeiter.



Um dem Unternehmen finanziellen Spielraum zu geben, stunden Schuldscheinbesitzer ihre Forderungen an den Modekonzern bis Ende Januar 2019. Laut Mitteilung wären die Zahlungen eigentlich am 5. November fällig gewesen. Von den Schuldscheingläubigern bekommt Gerry Weber derweil eine knapp dreimonatige Schonfrist: Sie stunden ihre Forderungen bis Ende Januar. 31 Millionen Euro wären vor einer Woche fällig gewesen. Auch die Banken hielten ihre Kreditlinien so lange offen. Damit werde die „angespannte Finanzierungssituation“ stabilisiert, hatte Gerry Weber mitgeteilt.



Gerry Weber leidet wie etliche Wettbewerber unter der Online-Konkurrenz und Modeketten wie die Inditex-Töchter Zara und Massimo Dutti, die mit raschen und flexiblen Kollektionen auf Markttrends und Wetterkapriolen reagieren.



Erst vor zwei Wochen hatte die WirtschaftsWoche berichtet, dass die BaFin erste Anhaltspunkte für Insiderhandel bei Gerry Weber hat. Die Finanzaufsicht leitete eine förmliche Insideruntersuchung gegen den Modekonzern ein. Bei der Untersuchung stehen auffällige Kursbewegungen aus dem September im Mittelpunkt, die bislang nur Gegenstand einer routinemäßigen Überprüfung waren.