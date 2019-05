Autobauer: Fiat Chrysler und Renault sprechen angeblich über Kooperation

MailandDer italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler peilt nach Informationen eines Insiders eine Zusammenarbeit mit seinem französischen Konkurrenten Renault an. Derzeit führten die beiden Pkw-Hersteller Gespräche über eine Kooperation, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Samstag. Es sei noch zu früh zu sagen, ob die Verhandlungen später in einen formalen Zusammenschluss münden könnten.