Autobauer: VW-Absatz in Deutschland fällt im April um 67 Prozent

In den USA schlug VW 35 Prozent weniger Fahrzeuge los als im Vorjahresmonat. In China, wo die Lungenkrankheit ihren Ausgang genommen hatte, sanken die Verkäufe - nach starken Rückgängen in den Monaten davor – im April nur noch um 2,5 Prozent. „Wir rechnen im Mai damit, das Vorjahresniveau wieder zu erreichen“, sagte Stackmann mit Blick auf die Erholung in China.