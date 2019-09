Autobauer: VW, BMW und Daimler steigern US-Verkäufe kräftig

Insgesamt scheint der US-Automarkt nach einem schwachen ersten Halbjahr zuletzt wieder etwas an Fahrt gewonnen zu haben. So konnten die asiatischen Schwergewichte Honda, Nissan, Hyundai und Toyota im August allesamt zweistellige Absatzzuwächse verbuchen. Allerdings hatte der Monat auch einen Verkaufstag mehr als im Vorjahr. Zudem fiel diesmal das verlängerte „Labor Day“-Wochenende in die Statistik, an dem die Branche traditionell mit Sonderangeboten lockt.