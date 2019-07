Autoindustrie: Audi bekräftigt Finanzziele für das laufende Jahr

„2019 ist wie erwartet eine echte Bewährungsprobe“, erklärte Finanzvorstand Alexander Seitz am Freitag. „Wir bewegen uns in einem sehr schwierigen Marktumfeld mit vielen Belastungen.“ Er bekräftigte, dass Audi den Konzernumbau vorantreiben werde und verwies auf die laufenden Gespräche mit den Arbeitnehmern. Nach Angaben eines Sprechers strebt das Unternehmen bis Herbst eine Vereinbarung über die Produktionsverteilung der einzelnen Modelle an.