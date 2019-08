Bayer und der Glyphosat-Vergleich: Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende?

Und noch stehen mehr als 18.000 weitere Klagen an. Das hätte noch Jahre oder Jahrzehnte so weitergehen können. Hinter den Kulissen drang der Hedgefonds Elliott, der mit rund zwei Prozent an Bayer beteiligt ist, auf einen Vergleich. Und auch Bayer-Chef Werner Baumann zeigte sich kürzlich für einen Vergleich offen, nannte dabei freilich zwei Bedingungen: Die Vergleichssumme müsse finanziell angemessen sein; der Rechtsstreit damit vollständig beendet werden.