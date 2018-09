Bernd Osterloh VW-Betriebsrat sieht bei Rendite Nachholbedarf in Auslandswerken

HamburgVW-Betriebsratschef Bernd Osterloh sieht in punkto Ertragskraft erheblichen Nachholbedarf bei den ausländischen Tochtergesellschaften des Wolfsburger Konzerns. Die Hauptmarke VW habe die Ertragswende vor allem in Europa gestemmt, sagte Osterloh in einem Doppel-Interview der Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“ mit Konzernchef Herbert Diess.