Boeing 737 Max Die ungewisse Rückkehr des Unglücksfliegers

Doch bisher sprechen Umfragen unter Passagieren noch eher dagegen. So will laut einer aktuellen Studie des US-Marktforschers Atmosphere Research Group ein Fünftel aller Befragten erst wieder in die 737 Max einsteigen, wenn die mindestens ein halbes Jahr ohne Probleme geflogen ist. „Boeing-interne Umfragen kommen zu einem ähnlichen Ergebnis“, so Atmosphere-Chef Henry Harteveldt. Bei einer Umfrage der Schweizer Investment Bank UBS wollten sogar 70 Prozent aller Passagiere zögern.



Damit könnte am Ende für Boeing-Chef Muilenberg die nächste Quartalsbilanz im Oktober wieder so unangenehm werden wie die im April nach der Stilllegung der 737 Max. Denn jeder Monat zusätzliche Verzögerung beim Neustart seines wichtigsten Modells beschert ihm laut Schätzungen nicht nur eine Milliarde Mehrkosten an Entschädigungen für Fluglinien. Er muss auch damit rechnen, dass jede Airline höhere Rabatte als geplant haben will, bevor sie neue Jets kauft.