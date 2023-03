Dieselskandal: Ex-Audi-Chef Rupert Stadler muss mit Verurteilung rechnen

Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler muss im Strafprozess wegen des Abgasskandals nach Angaben des Landgerichts München mit einer Verurteilung rechnen. Bei einem Geständnis Stadlers komme eine Freiheitsstrafe auf Bewährung in Betracht, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Weickert am 161. Verhandlungstag am Dienstag.