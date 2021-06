Europa-Chef Dan Staner Moderna will Impfstoffe früher liefern

Ab Herbst will Moderna zudem Auffrischungsimpfungen anbieten. So arbeitet das Unternehmen an einem an einem multivalenten Booster-Impfstoff, der mRNA-Stränge des ursprünglichen Virus und der zuerst in Südafrika entdeckten Beta-Variante kombiniert. Staner: „Die stärkste Wirkung zeigt derzeit unser Booster-Impfstoff gegen die Beta-Variante. Wir erwarten, dass unser multivalenter Booster-Impfstoff auch gegen das ursprüngliche Virus und die bedenklichen Varianten schützt.“ Im Herbst könnte der Booster-Impfstoff in Deutschland und Europa einsatzfähig sein. „Damit könnten dann zunächst diejenigen eine Auffrischungsimpfung erhalten, die im Januar und Februar dieses Jahres mit einem mRNA-Vakzin erst- oder zweitgeimpft wurden“, so Staner.