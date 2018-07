Fabrik in Erfurt : BMW will von CATL Batteriezellen für vier Milliarden Euro kaufen

MünchenBMW will vom chinesischen Batteriekonzern CATL in den nächsten Jahren Zellen im Wert von vier Milliarden Euro beziehen. Ein entsprechender langfristiger Vertrag für eine Kooperation mindestens über zehn Jahre sei abgeschlossen, sagte BMW-Einkaufschef Markus Duesmann am Montag in München. Entsprechende Verhandlungen hatte BMW-Chef Harald Krüger bereits Ende Juni im Interview mit dem Handelsblatt angekündigt.