Flugzeugbauer: Boeing meldet weiteren 12-Milliarden-Auftrag über 100 Jets

Boeing und Airbus wollen an diesem Donnerstag, dem vierten Tag der Messe, Bilanz über ihre Auftragseingänge ziehen. Im Vergleich zu früheren Luftfahrtmessen wollten in diesem Jahr viele Großkunden anonym bleiben. In manchen Fällen werden die Aufträge dann später noch einmal öffentlichkeitswirksam bekanntgegeben, etwa wenn der Kunde - eine Fluggesellschaft oder ein Flugzeugfinanzierer – erläutern will, wie er die Flugzeuge künftig in seinem Streckennetz einsetzt.